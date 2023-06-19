В понедельник, 19 июня, в некоторых регионах Украины прогнозируют ухудшение погоды - град и шквалы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы с порывами до 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

"Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и сорванных конструкций зданий" - предупреждают спасатели.

Напомним, что во Франции произошло землетрясение магнитудой до 5,8 баллов, есть раненые.

Также мы писали о том, что климатологи сообщают, что этот год может стать самым жарким в истории.

Ранее в сети появилось видео, как по Одесской области промчался смерч.