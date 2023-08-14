Белорусский президент Александр Лукашенко уволил начальника главного организационно-мобилизационного управления – замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Владислава Будика.

Об этом пишут белорусские издания.

По данным прессы, Будик уволен с военной службы в запас по возрасту.

Ранее сообщалось, что в Беларуси под видом учебных сборов идут мероприятия скрытой мобилизации. Также недавно Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой.

Напомним, в июле Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну и призвал Украину к переговорам.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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