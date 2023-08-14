Президент Беларуси отправил на пенсию главу мобилизационного управления
Белорусский президент Александр Лукашенко уволил начальника главного организационно-мобилизационного управления – замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Владислава Будика.
Об этом пишут белорусские издания.
По данным прессы, Будик уволен с военной службы в запас по возрасту.
Ранее сообщалось, что в Беларуси под видом учебных сборов идут мероприятия скрытой мобилизации. Также недавно Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой.
Напомним, в июле Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну и призвал Украину к переговорам.
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