У разрушенного кафе в Краматорске, куда 27 июня этого года попала российская ракета, соорудили импровизированный мемориал.

Об этом сообщает "Страна".

На мемориале установлены фото жертв ракетного удара, также люди возлагают тут цветы, чтобы почтить память погибших. Периодически здесь останавливаются прохожие и рассматривают фотографии погибших.

Само здание и прилагающие к нему объекты так и не начали восстанавливать. Вокруг по-прежнему разбросаны обломки разрушенных зданий.

Напомним, в результате ракетного удара по кафе в Краматорске в общей сложности погибли 13 человек, еще 60 получили ранения.

Сообщалось, что попавшее под удар кафе Краматорска было любимым местом отдыха иностранцев, волонтеров и военных.

Мы писали, что во время удара по кафе Краматорска погиб ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину.

Также погибла украинская писательница Виктория Амелина, которая находилась в городе с колумбийскими журналистами и занималась сбором материала о военных преступлениях РФ. Она скончалась 1 июля в больнице и стала 13-й жертвой ракетного удара.