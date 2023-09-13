В РФ сообщают, что ночью дрон сбили в Конаковском районе Тверской области.

Об этом сообщают российские паблики.

По их данным, целью мог быть находящийся там Редькинский химзавод. Обломки, как утверждается, упали на его территории.

Ранее мы писали о том, что в РФ заявляют о ракетном ударе по Севморзаводу в Севастополе ночью 13 сентября.

А также, что 11 сентября в РФ сообщали о сбитых дронах над Белгородской областью.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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