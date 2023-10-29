В секторе Газа постепенно возвращается интернет. Мониторинговая компания глобальной сети интернет Netblocks фиксирует, что подключение к интернету в анклаве возобновляется.

"Сетевые данные в режиме реального времени показывают, что подключение к интернету в Секторе Газа возобновляется", - написала компания в Twitter.

Ранее связь в палестинском анклаве пропала после нового раунда израильских бомбардировок. Международные организации сообщали, что не могут выйти на связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

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