Европейские политики планируют визит в США, чтобы внести определенность с поддержкой Украины. Это происходит на фоне роста сопротивления выделению помощи Киеву в Конгрессе.

Об этом сообщает Politico.

Европейские партнеры обращают внимание на то, что большая часть американских денег, выделенных Украине, были потрачены в самих США.

"Нам нужно найти способы связаться с [общественностью - Ред.] по обе стороны Атлантики - не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом. У нас есть план поездки... в отдельные штаты, встречи, например, с компаниями, которые продают оборудование, которое фактически создает рабочие места в США. Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, фактически были потрачены в США", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, в поездке могут принять участие представители Балтии и других стран, близких к Украине.

Байден также недавно использовал аргумент, что большая часть выделенных Украине денег оседает в США, создавая рабочие места и оказывая поддержку бизнесу.

При этом американские СМИ пишут о том, что предыдущая военная помощь Украина не показала роста рабочих мест в американской промышленности.

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