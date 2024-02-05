Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров у себя на странице в Facebook написал пост, в котором опроверг, что в интервью президента итальянскому телеканалу RAI, тот говорил о патовой ситуации на фронте, как его затем процитировали.

"Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге. Это не дает права в целом описывать ситуацию на фронте как патовую", — написал Никифоров.

Ранее в интервью Владимир Зеленский впервые подтвердил намерения уволить Валерия Залужного.

Также мы писали о том, что в Spiegel вышла статья о проблемах на фронте.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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