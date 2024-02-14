В Палате представителей США прошла встреча республиканцев, где обсуждали законопроект о помощи Украине, принятый Сенатом.

Об этом сообщает CNN.

На встрече обсуждалась возможность сократить финансирование для Украины (сейчас планируется 60 миллиардов долларов - Ред.) или изменить его структуру, включив только военную помощь и убрать экономическую (10 миллиардов - Ред.). Также рассматривалась идея перенести часть финансирования в будущий законопроект о расходах Пентагона на следующий бюджетный год.

Несмотря на обсуждение, конкретных решений не было принято, и планируется обсудить этот вопрос на более крупной встрече в среду.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование в его нынешнем виде.

Тем не менее, есть опасения, что республиканцы могут попытаться вынудить голосование обходом спикера, что называется "прошение об увольнении". Это требует поддержки отдельных республиканцев и формирования ситуативного большинства демократами.

CNN отмечает, что такие меры редко увенчиваются успехом в Конгрессе и "это будет трудно осуществить".

Ранее The Hill сообщал, что Джонсон раскритиковал документ из-за исключения вопроса границы. Он предположил, что не будет выносить законопроект на голосование.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта о помощи Украине.

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