Российская РСЗО "Град" выпускает ракеты по Украине прямо с автомобильной дороги в Белгородской области, блокировав движение гражданских автомобилей.

Соответствующее видео появилось в сети.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке подтверждает, что эта запись сделана в Белгородской области утром 15 мая недалеко от границы РФ.

По всей видимости, "Град" обстреливает приграничную территорию Украины, куда сейчас наступают российские войска.

Также паблики пишут, что российские "Ланцеты" долетают уже до окружной Харькова.

Опубликовано видео поражения установки "Град" во время движения по дороге.

При том видео снимается со второго разведдрона, который, вероятно, корректирует удар.

Напомним, вчера в результате серии обстрелов из разного вида вооружения по трем районам Харькова были повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили. Пострадали 22 человека в течение суток.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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