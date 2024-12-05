Украинский военный критически отозвался об опросах гражданских лиц, которые отвечают, что отдавать территории в обмен на мир нельзя.

Ролик с его мнением появился в ТикТоке.

По его словам, никого из этих опрашиваемых на фронте нет, а потому нужно проводить опросы не среди гражданских, а среди военных, находящихся на передовой.

"Хочешь воевать до последнего – присоединяйся к нам. Нет – не тебе это решать", – заявил военный.

По его словам, если предложить военным выбор, то большинство отдадут свое снаряжение и поедут домой.

"Мы уже за@бались воевать на морально-волевых", – сказал военный.

Это видео в ТикТоке набрало 1,3 млн просмотров.

В ноябре мы приводили мнение украинских бойцов, которые заявили об угрозе прорыва на фронте и необходимости заканчивать войну путем переговоров.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.