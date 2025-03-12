Административный центр Краматорского района – город Константиновка подвергся удару 11-ти авиабомб.

Об этом сообщает военная администрация Донецкой области, передаёт телеграм-канал "Радио свобода".

По информации ОВА, удар наносился сегодня днём.

Погибли двое мирных жителей и восемь получили ранения, многочисленные повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, добавляют власти.

Ранее после ударила РФ по Константиновке было трое раненых и повреждение домов.

Также мы публиковали видео первых минут после бомбардировки Константиновке.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Курской области продолжается наступление РФ. Российские паблики написали о заходе неприятеля в Суджу. Информацию подтверждали главред "Цензора" Юрий Бутусов и украинский военный обозреватель Deep State. Также минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска заняли 12 населённых пунктов. Киев этого не подтверждает и не комментирует.

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