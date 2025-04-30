Министерство обороны Украины утвердило обновленную техническую спецификацию на сухпайки. Теперь, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями.

Халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания. В то же время кошерные сухпайки отвечают требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

В зависимости от типа сухпайки (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, различные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.

Сообщается, что новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовое к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты – современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

В ближайшее время закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти по новой технической спецификации уже и халяльные и кошерные.

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