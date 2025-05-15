Президент США Дональд Трамп завершает свою первую зарубежную поездку, которую он проводит по странам Персидского залива. Скорее всего, в пятницу он отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт его назначения неизвестен.

"Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома, которые освещают его визит на Ближний Восток.

"Мы получаем звонки: могли бы вы быть здесь или могли бы вы быть там. Но завтра, скорее всего, вернемся в Вашингтон", - добавил Трамп.

Между тем в администрации США ожидают, что личная встреча Трампа и президента России Владимира Путина произойдет очень скоро. Об этом сказал старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

"Когда наступит подходящее время, тогда президент будет в помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время", - отметил он на конференции по международной безопасности, которая прошла в американской столице.

Ранее Марко Рубио заявил, что срок возможной встречи президентов США и России будет зависеть от итогов переговоров России и Украины в пятницу в Стамбуле.

Сам Трамп говорил, что "ничего не сдвинется с мёртвой точки", пока он не встретится с Путиным.