Германия пообещала Украине поставлять системы ПВО Iris-T в ближайшие три года.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, который побывал с визитом в Киеве.

"Это не значит, что столько лет будет война. Мы хотим, чтобы война закончилась. Но все равно Украину, нашу землю, спокойствие наших людей надо защищать качественными системами ПВО", – заявил украинский президент.

Отметим, что эффективно баллистические ракеты сбивают только американские зенитные комплексы Patriot, с поставками которых пока ясности нет.

В конце мая сообщалось, что Германия планирует отправить Украине более старые версии ракет для системы ПВО Patriot, которые не так эффективно перехватывают баллистические ракеты.

Тогда же пресса писала, что у ВСУ кончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, поставленных Италией и Францией.

Война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Россияне продвинулись к югу от Константиновки, в районе села Яблоновка, сообщает Deep State. Также армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области, в районе Богдановки и Троицкого.

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