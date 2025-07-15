Россияне снова продвинулись к северу от Мирнограда в Донецкой области - со стороны Разино, где серая зона подошла к городу Родинское.

Об этом свидетельствуют данные карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

Также, по данным Deep State, РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области (направление Гуляйполя).

На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке. Ближе к границам Днепропетровской области армия РФ продвинулась в Новохатском и Толстом.

Ранее мы подробно рассказывали о том, в чём смысл наступления РФ под Мирноградом.

Война в Украине идет 1238-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области российские войска захватили Белогоровку - последний населенный пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковском направлении россияне продвинулись к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено продвижение в направлении Боровой - в районе Новомихайловки.

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