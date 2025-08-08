Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Собеседники обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщил Моди в соцсети Х.

"У нас состоялся очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за информацию о последних событиях в Украине... С нетерпением жду встречи с президентом Путиным в Индии в конце этого года", — написал Моди.

По его словам, он и Путин также рассмотрели ход реализации двусторонней повестки и подтвердили готовность сторон к дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.

Вообще в последние два дня активизировались переговоры Владимира Зеленского и Путина с мировыми лидерами на фоне подготовки встречи президентов США и РФ.

Путин за вчерашний вечер и сегодня поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином и президентами Беларуси Александром Лукашенко, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и ЮАР Сирилом Рамафосой, с которыми обсуждал Украину. Также лично в Кремле он принял советника премьера Индии Аджита Довала (который перед этим встречался в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу) и президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна.

В свою очередь Зеленский созванивался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентами Франции Эмманюэлем Макроном, Латвии Эдгаром Ринкевичем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьерами Польши Дональдом Туском, Италии Джорджей Мелони, Албании Эди Рамой, директором МВФ Кристалиной Георгиевой и лично принял главу МИД Румынии Оану-Сильвию Цою.