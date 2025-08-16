Вашингтон отменил выезд переговорной группы в Нью-Дели для обсуждения возможного торгового соглашения на фоне вторичных санкций, введённых за покупку нефти у России.

Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

Шестой раунд переговоров по вопросу соглашения должен был пройти 25-29 августа, но теперь перенесён на неопределённое время.

Как сообщает телеканал, переговоры были отложены на фоне роста напряжённости в экономических отношениях между странами после увеличения пошлин на импорт индийских товаров, ввозимых на территорию США.

Проведение переговоров было связано с датой 27 августа, когда новые экономические ограничения США вступят в силу.

Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары за покупку российской нефйти. С учётом ранее применённых ограничений тариф пошлин на импорт из Индии достиг 50%.

Ранее агентство Bloomberg писало, что государственные НПЗ Индии остановили закупки российской нефти после введения пошлин США.

Как мы также сообщали, сенатор Линдси Грэм призвал Европу отказаться от закупок российской нефти у Индии.