Военно-Морские Силы Украины уничтожили пункт базирования БПЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" в Севастополе в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают ВМС ВС Украины.

"Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БПЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" в г. Севастополе временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате удара были поражены три БПЛА "Mohajer-6" и два БПЛА "Форпост", которые использовались РФ для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

При этом в Крыму заявляют, что взрывы были связаны с учениями, а горели лес и ресторан.

Напомним, сегодня ночью дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

А вчера Силы специальных операций ВСУ поразили российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами вблизи железнодорожной станции Джанкой в оккупированном Крыму.

Война в Украине идет 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.