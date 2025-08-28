Министр иностранных дел Италии считает маловероятным завершение войны в Украине в текущем году
Война в Украине вряд ли закончится в этом году.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после заседания кабинета министров в Риме, передает агентство Reuters.
"Война не закончится так скоро, как некоторые говорят и считают... Я не хочу быть пессимистом, но не думаю, что до конца года можно будет найти решение", - сказал Таяни.
Напомним, недавно спецпредставитель Белого дома Кит Келлог выразил надежду, что к следующему Дню независимости в Украине уже будет мир.
В свою очередь конгрессмен Линдси Грэм говорил, что война закончится раньше Рождества в случае встречи Трампа, Зеленского и Путина.
Как идут мирные переговоры, мы писали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.