Вчера прошло инициированное Украиной заседание Совбеза ООН после массированного удара по Киеву. Представитель США Джон Келли призвал Москву "двигаться к миру и встретиться с Украиной".

Об этом сообщает The Guardian.

Келли заявил на Совбезе, что удары "ставят под сомнение серьезность стремления России к миру" и потребовал, чтобы "эти удары по гражданским районам были немедленно прекращены".

По его словам, президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече, и повторил предупреждение американского главы Дональда Трампа о том, что Вашингтон может ввести санкции против России, если война продолжится.

Представитель же России Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что удар по Киеву - это ответ Украине на прилеты по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

"Наш комбинированный удар по объектам ВПК Украины был нанесен в ответ на совершавшиеся на протяжении последних почти двух недель после завершения саммита на Аляске атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. За такими действиями стоит расчет на то, чтобы спровоцировать ответные меры со стороны России, представить их в искаженном виде как несоразмерные, а затем обвинить Москву в саботаже любых попыток мирных переговоров", - заявил Полянский.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне массированно атаковали Киев ракетами и ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

В результате ночного удара РФ в Киеве повреждено здание миссии Европейского Союза и завод турецких беспилотников Bayraktar.

Затем спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог отреагировал на российский удар по стлице Украины, осудив совершенную атаку.