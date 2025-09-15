Война затягивается, а потому Украине в следующем году потребуется больше внешнего финансирования, чем в этом.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время ежегодной встречи YES в Киеве.

По его словам, стране необходимо "больше денег, чем в этом году".

"В этом году их (денег - Ред.) было больше (чем в прошлом году). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть 16 млрд евро на следующий год", – сказал Марченко.

При этом он отметил, что надо готовить и военных, и гражданских к еще одному году войны, а для этого нужны средства.

"Я бы потребовал больше денег для Украины, если бы у меня была волшебная палочка", – добавил министр финансов.

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

