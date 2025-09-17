Отца убитой в США молодой украинки Ирины Заруцкой Станислава Заруцкого все-таки выпустили из Украины, чтобы он смог попрощаться с дочерью.

С таким заявлением выступил во время брифинга спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он отраегировал на информацию британского издания Daily Mail о том, что мужчину призывного возраста не выпустили в США на похороны дочери.

Однако из его слов следует, что Заруцкому разрешили выехать только на днях - уже после похорон и публикаций прессы.

Демченко заявил, что отец Заруцкой не получал отказа на границе и не оформлялся на выезд раньше, а ему помогли подготовить документы для выезда из соображений гуманизма.

"Действительно, мы видели сообщения о том, что отца убитой украинки в Америке Ирины Заруцкой не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, не соответствуют действительности, они абсурдны... Сейчас могу констатировать, что он всё же выехал за пределы Украины на гуманитарных основаниях, ему предоставляется консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в Соединённые Штаты Америки, где сможет попрощаться со своей дочерью", — сообщил Демченко.



Пресс-секретарь Госпогранслужбы выразил соболезнования родственникам и обратился к СМИ с просьбой использовать только проверенную информацию.

Напомним, генеральный прокурор США Пэм Бонди пообещала добиться максимально сурового приговора для убийцы Заруцкой.

Её убийца, темнокожий 34-летний Декарлос Браун, болен шизофренией. Он заявил, что полоснул Ирину ножом, потому что она читала его мысли.







