Министерство обороны Беларуси заявляет, что все российские военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в РФ.

Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале военного ведомства РБ.

Напомним, накануне начала учений на Западе высказывались опасения, что они станут началом российского вторжения в страны Европы. Накануне мероприятия Польша закрыла свою границу с Беларусью.

Как видим, эти опасения не оправдались. При этом границу с Беларусью поляки по-прежнему держат закрытой.

Ранее Украина предостерегла военных Беларуси от приближения к границам во время учений "Запад-2025" с Россией. В МИД Украины призвали партнеров "сохранять бдительность", усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, а также "совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы".

Война в Украине продолжается 1306-й день. Последние новости с ключевыми событиями 21 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

