Вчера украинские дроны поразили в Крыму два самолёта-амфибии Бе-12 и один вертолёт Ми-8.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя соответствующие кадры с FPV-дронов.

Авиационная техника противника располагалась на одном из аэродромов посреди открытой местности.

Между тем оккупационные "власти" полуострова заявляют об ударе беспилотников по гражданским объектам.

По их информации, повреждения получили несколько сооружений на территории санатория "Форос", включая ресторан Foros Hall, а также здание школы в одном из посёлков, где дрон залетел в актовый зал (на видео). Погибли три человека, ещё 16 получили ранения.

По данным местных телеграм-каналов, на момент удара в санатории могла проходить частная вечеринка. Также телеграм-каналы высказывают предположение, что в санатории в момент атаки могли находиться "очень важные гости". Тем более что рядом располагаются четыре государственные дачи, куда с советских времен приезжает политическая элита, а попавший под обстрел ресторан Foros Hall в воскресенье закрывали на спецобслуживание.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о поражении российского поезда с ГСМ в районе Джанкоя.

Война в Украине продолжается 1307-й день. Последние новости с ключевыми событиями 22 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил о дальнейших продвижениях войск РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, противнику удалось захватить новые площади в населённых пунктах Сосновка, Березовое и Новоивановка. Продвижение россиян зафиксировано под Мирноградом и к югу от Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.