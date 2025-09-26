Кабинет министров опубликовал правила автоматического учета в ТЦК украинцев в возрасте 25-60 лет.

Информация появилась на сайте правительства.

Согласно правилам, украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут ставить на учет на основании данных:

Единого государственного демографического реестра;

ведомственной информационной системы ГМС;

других информационных систем, реестров и баз (банков) данных;

Единого государственного реестра "Оберег".

Взятие на воинский учет производится без направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Кроме того, согласно постановлению, с 1 января по 31 июля каждого года в Украине на воинский учет ставятся юноши, которым в этом году исполняется 17 лет. То есть даже если день рождения в конце года, например, 31 декабря, все равно нужно успеть встать на учет с января по конец июля до 17-го дня рождения. Данные вносятся в государственный реестр призывников и военнообязанных.

Сделать это можно двумя путями: либо дистанционно через электронный кабинет (с помощью электронной подписи или других средств электронной идентификации), либо лично явившись в территориальный центр комплектования (ТЦК) и подав необходимые документы.

Есть исключение: на учет не ставят тех, кто в данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы или к кому применяются принудительные медицинские меры.

Если же 17-летний парень не встал на учет в этот период (с 1 января по 31 июля), то позже он сможет сделать это только лично, явившись в ТЦК, так как через электронный кабинет уже не получится.

То есть тем, кто находится за границей, придется вернуться в Украину и пойти в ТЦК. А там, например, их могут сразу направить на медкомиссию, и признать годными. И в будущем, когда подойдет возраст мобилизации, уже будет непросто изменить медвывод о пригодности. Впрочем, к тому времени молодые люди уже могут уехать из Украины (сейчас граница открыта для всех, кому меньше 23 лет).

Конечно, сам факт постановки на учет в 17 лет еще не означает автоматический призыв в армию в будущем.

Но это, в своем роде, юридическая отправная точка, после которой человек становится военнообязанным. С этого момента он должен будет обновлять данные, реагировать на повестки и т.д.

Ранее сообщалось, что около 21 000 граждан, которые находятся за границей и обратились за обновлением паспорта, поставили на воинский учёт.

Подробно о новом постановлении Кабмина и его последствиях для украинцев мы писали в отдельном материале.