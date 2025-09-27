В Одессе нет мужчин, с которыми можно было бы познакомиться для создания семьи.

Об этом заявила местная жительница в соцсетях.

"Их нет в ресторанах, нет в кафе, нет на мероприятиях, их просто нет... Они все или на войне, или прячутся", – сказала девушка.

"Я была летом на Ибице, там были одни турки и малолетки. Были славяне, но они женаты. Женщине за 30-35 познакомиться вариантов нет", – добавила одесситка.

Ранее западная пресса писала, что до полутора миллионов украинцев призывного возраста уклоняются от мобилизационных патрулей, развернутых по всей стране.

Также военные ВСУ считают, что если в Украине открыть границы сразу для всех мужчин, они будут выезжать из страны сотнями тысяч. В частности, если после открытия границ для парней 18-22 лет за первую неделю уехали порядка 10 тыс., то всех мужчин выехало бы порядка 90 тыс., а это около 350 тыс. в месяц.

