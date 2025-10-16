Власти Украины полагают, что война может закончиться в следующем году. Весной-летом 2026-го президент России Владимир Путин может согласиться на серьезные переговоры.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По их оценке, на недавнем заседании со "слугами народа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее наступление РФ на востоке может стать её последним крупным сухопутным наступлением в этой войне.

"Конечно, стране ещё предстоит пережить суровую зиму, но Зеленский заявил, что ожидает реальной возможности перемирия, хотя, как он отметил, это будет непросто. Для этого необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию", - пишет издание.

Отметим, что по информации того же Politico из другой статьи, Украина может готовить наступление.

Война в Украине идет 1331-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись у Ивановки и взяли село Алексеевка. Последняя находится на пути к поселку Покровское - важному логистическому узлу, через который проходят коммуникации с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

