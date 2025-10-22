В украинской группе Green Grey назвала официальную причину смерти её основателя – гитариста Андрея Яценко.

Сообщается, что музыкант умер в 09:00 понедельника в результате сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью.

Прощание с артистом пройдёт с 09:00 до 11:30 23 октября в столичном "Доме Кино".

Напомним, после начала российского вторжения Дизель из Green Grey мобилизовался и стал собирать помощь для украинских медиков.

Сначала он сообщил, что вступил в батальон "Мрия", а затем – что присоединился к волонтёрскому проекту.

В частности, весной 2022 года Яценко приезжал в Харьков чтобы доставить гуманитарный груз в больницу для детей с ДЦП.

Война в Украине продолжается 1336-й день. Последние новости вторника, 21 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Усложнилась ситуация с обороной Купянска: на карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города. Также на северо-востоке Харьковщины противник продвинулся около Волчанска. ВСУ официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе железнодорожного вокзала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.