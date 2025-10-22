В городе Каменском Днепропетровской области произошёл конфликт между военкомами и гражданскими.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя видеозапись инцидента.

По имеющимся сведениям, конфликт начался после того как сотрудники ТЦК ворвались на территорию частного предприятия. Охрана вынудила их уйти, но работники преследовали военкомов за воротами, узнав, что они успели схватить одного из их коллег.

Во время конфликта один из военкомов угрожал рабочим пистолетом, а другой брызнул из газового баллончика в глаза работнику предприятия, который снимал происходящее на видео.

Днепропетровский областной ТЦК опубликовал комментарий по поводу этого инцидента, но ограничился лишь заявлением о том, что "проводится проверка". Ведомство призвает не доверять манипулятивным "вбросам" о якобы "злоупотреблениях" или "нарушениях прав", которые могут быть частью враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического влияния.

Напомним, аналогичным способом военкомы провели рейд на фабрике военной одежды в Харькове.

На днях появились кадры массовой драки гражданских с военкомами в Днепре.