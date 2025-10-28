Каждый украинский мужчина должен быть направлен на войну.

Об этом заявила волонтер Татьяна Мялковская.

По ее словам, сотрудники ТЦК должны работать более жестко.

"Я хочу пойти работать в ТЦК… ТЦК нужно умножить и дать им более наглых парней, потому что они слабо работают. Правильно, что ТЦК бесчинствуют, пусть заламывают руки... Какой хрен он сидит здесь, когда война? Пусть вытрет сопли и идет", – заявила она.

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что если фронт начнет "трещать", Украина призовет в армию женщин, а ТЦК начнут вламываться в квартиры.

Волонтер Мария Берлинская в свою очередь заявила, что фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепра, Запорожья, Харькова и Сум.

Война в Украине идет 1343-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 28 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги понедельника, 27 октября. Судя по сообщениям, тяжелая ситуация складывается вокруг Покровска Донецкой области. Как показывает карта Deep State, вокруг города расширилась серая зона, которая образовала клешни. Они вплотную приблизились к ключевой дороге, по которой снабжаются Покровск и Мирноград. Кроме того, россияне относительно быстро наступают на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

