Власти Германии разрабатывают законопроект, который лишит граждан Украины выплаты по безработице (Bürgergeld, что в переводе означает "гражданское пособие").

Об этом сообщает Politico.

Такой шаг обусловлен тем, что ФРГ столкнулась с массовым наплывом украинской молодежи после открытия границ для 18-22 летних мужчин.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законодательстве привели к тенденции эмиграции, с которой мы должны бороться", — заявил высокопоставленный депутат ХДС, ответственный за внешнюю политику, Юрген Хардт.

В Германии около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста получают долгосрочное пособие по безработице. Коалиция канцдера Фридриха Мерца, которая испытывает все большее бюджетное давление и в целом хочет сократить расходы на социальное обеспечение, работает над законопроектом, который лишит людей права на такие льготы.

СДПГ не согласна с коллегами по коалиции в вопросе пособия. Другие представители политического руководства Германии хотят подождать и посмотреть, останется ли число прибывающих высоким, прежде чем вносить какие-либо изменения в законодательство.

В начале месяца мы сообщали, что в Германии отменят Bürgergeld тем лицам, кто три раза пропустил поход в центр занятости.

Между тем опросы показали, что две трети немцев считают, что украинские беженцы не должны получать это пособие.