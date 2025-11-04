Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал граждан Украины теплее одеваться дома, а не нагревать отопительными приборами помещения, чтобы избежать излишней нагрузки на энергосистему.

Об этом он заявил в эфире единого телемарафона новостей.

При этом Зайченко утверждает, что бытовые потребители электричества являются основными в стране, то есть используют его больше промышленных.

"Бытовые потребители больше всего потребляют электроэнергию в Украине. Они должны менять свое поведение в первую очередь. Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а надеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", - сказал Зайченко.

По его словам, каждый сэкономленный градус — это вклад "в устойчивость нашей энергосистемы".

Между тем во время одного из последних обстрелов объектов энергетики были повреждены подстанции, питающие украинские АЭС и критически важные для ядерной безопасности Украины.

Ранее западные СМИ писали, что предстоящая зима будет для Украины самой тяжёлой из-за обстрелов энергообъектов.