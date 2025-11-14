В ближайшие дни украинцев ждут резкие изменения погоды: от потепления до первых ощутимых морозов.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу и субботу по стране ожидается потепление, однако уже в воскресенье температура снова опустится. В понедельник станет немного теплее, но во вторник, 19 ноября, синоптики предупреждают о заметном похолодании. Ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля, а днём прогнозируется от +2 до +6 °C. В этот же день на западе, севере и в центре Украины возможны осадки в виде мокрого снега.



Диденко подчеркнула, что прогноз является ориентировочным, поэтому не стоит драматизировать изменение погоды: для ноября появление снега вполне естественно.





Напомним, BBC писало, что предстоящей зимой в Украине температура может опускаться до –20 °C, а также возможны серьёзные перебои с электричеством. По мнению источника издания в правительстве, эта зима будет самой тяжёлой в истории Украины.

Ранее о том, что наступающая зима станет самой сложной для Украины за всё время войны с РФ, говорил мэр Харькова Игорь Терехов.