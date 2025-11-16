Президент Украины Владимир Зеленский после коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем распорядился провести ряд изменений в госструктурах.

Об этом президент написал в своём телеграм-канале по итогам онлайн-совещания с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По словам Зеленского, он поручил премьеру в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) и оперативно завершить конкурс на должность руководителя, определив победителя до конца года.



Также правительство внесет в парламент представление о назначении главы Фонда госимущества.

Кроме того, Кабмин внесет в Раду неотложный законопроект об обновлении состава Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. Далее пройдет обновление руководства инспекций по ядерному регулированию и энергонадзору.

Далее правительство подготовит к продаже активы и доли в активах, которые принадлежали "российским субъектам и коллаборантам, сбежавшим в Россию".

"Пятое - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежащие российским субъектам и коллаборационистам, которые бежали в Россию. Все такие объекты должны работать на сто процентов в интересах Украины, обеспечивая нашу оборону и пополнение бюджета страны", - пишет Зеленский.

Как заявил президент, эти действия направлены на "очищение и перезагрузку управления в сфере энергетики и связанных с этой сферой институций".

Ранее глава государства анонсировал проведение аудита всех государственных компаний страны.



В чем главная опасность избранной Зеленским тактики реагирования на скандал с Миндичем мы разобрали в отдельном материале.