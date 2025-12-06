В воскресенье, 7 декабря, по всей территории Украины ожидается снижение температуры с интенсивным перемещением воздушных масс.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Фейсбуке.

Ожидается в целом прохладная погода, будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер юго-восточного и восточного направлений будет усиливаться до 7-12 м/с, местами на юге и юго-востоке - с порывами 15-20 м/с.

Ночные температуры будут колебаться от +2 градусов до -3 градусов, днём воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В южных регионах и в Закарпатье ночью ожидается +1...+6 градусов, днём столбики термометров покажут +4...+9 градусов.

