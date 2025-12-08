В Одессе полиция начала проверять документы у мужчин, одетых в еврейские одежды.

Об этом пишут местные телеграм-каналы и публикуют соответствующее видео.

Причина в том, что некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу, так как парней, одетых в религиозные наряды иудеев, как правило, полицейские не проверяли.

Ранее омбудсмен напомнил, что сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у граждан. Проверкой документов могут заниматься только органы правопорядка – полиция, пограничная служба, Нацгвардия.

Война в Украине идет 1384-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 8 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье Донецкой области, что севернее Бахмута. Операция была осуществлена, чтобы остановить продвижение российских войск. В свою очередь российские войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Также Россия атаковала энергетические объекты в Полтавской и Черниговской областях.

