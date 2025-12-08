Профицит Китайской Народной Республики от внешней торговли впервые в истории превысил триллион долларов, что являет собой мировой рекорд.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

В январе прошлого года КНР объявила, что положительное сальдо её торгового баланса почти достигло одного триллиона американских долларов. Такого превышения экспорта над импортом ещё не достигала ни одна страна.

В 2025 году Китай преодолел этот рубеж за 11 месяцев. Его профицит вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торговые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, привели к падению китайского экспорта в Америку почти на 20%. Но КНР почти в той же степени сократила закупки американской сои и других товаров, продолжая при этом продавать в США втрое больше товаров, чем покупает.

Параллельно Пекин резко увеличил продажи китайской продукции в другие страны. Так, продажи КНР в страны ЕС вдвое превышают закупки. Профицит Китая в торговле с Евросоюзом в этом году тоже заметно вырос.

Напомним, Китай внедряет нейросети в производство и логистику, чтобы обогнать США и стать фабрикой будущего.

Ранее США потеряли монополию на искусственный интеллект с появлением китайской нейросети DeepSeek.