В Киеве военный протаранил сзади автомобиль, который остановился на красный свет светофора. В результате инцидента погибла молодая женщина, у неё остались двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

27 декабря мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя направлялись на праздники к родным. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко их автомобиль остановился на запрещающий красный сигнал светофора. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, грубо нарушившего правила дорожного движения. Из-за столкновения находившаяся на пассажирском сиденье женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. Двух ее дочерей с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшем тяжкие телесные повреждения или гибель человека.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Карловке Полтавской области пьяный полицейский сбил насмерть двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги.

В Кировоградской же области в больнице скончался 49-летний Александр Чвалко, который попал в под колеса автомобиля ТЦК, убегая от военкомов на мопеде.