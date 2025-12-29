На Закарпатье утром загорелась магистральная газовая труба около села Росош Мукачевского района.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения распространения пламени на лесной массив были привлечены 21 спасатель и 7 единиц техники государственных пожарно-спасательных частей городов Мукачево, Свалява и села Долгое", — отметили в ГСЧС.

По информации местных пабликов, возгорание произошло на участке газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Журналист Виталий Глагола в свою очередь заявил, что местные жители слышали перед началом пожара сильный взрыв.

При этом на утро пожар удалось уменьшить, однако о полной ликвидации пока не сообщалось.

Правоохранители также устанавливают причину пожара.

