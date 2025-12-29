Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с главой Кремля Владимиром Путиным был "очень хорошим и очень продуктивным".

Об этом президент США сказал во время общения с журналистами.

Также Трамп добавил, что "по украинскому урегулированию еще остаются нерешенные вопросы".

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор, заявил, что Путин рассказал президенту США об ударе по своей резиденции, и что Трамп был этим "шокирован" и осудил удар.

В свою очередь Трамп сказал, что пока не знает подробностей произошедшего, но если удар был, то это "очень плохо".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, Россия намерена нанести ответный удар.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отрицает удар по резиденции Путина.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина, мы разбирали в отдельном материале.

