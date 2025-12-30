На Новый год в Украине похолодает.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, если сегодня минимальная температура по стране -6 градусов Цельсия, то завтра столбики термометров ночью опустятся уже до -8, а 1 января до -13 градусов.

Холоднее всего в новогоднюю ночь будет на севере, востоке и западе Украины. В Киеве ночью ударят морозы до -12 градусов, в Сумах - до -13, в Харькове - до -11, во Львове - до -10. В Одессе будет около -8.

В первый день нового года теплее всего будет на юге и западе: дневная температура там составит -1...-3 градуса, а ночная - -6...-10. Самые сильные морозы ожидаются на востоке: в Луганской и Донецкой областях днем будет до -8, а в Сумах ночью до -13 градусов.

Все три дня будет идти небольшой снег.

Напомним, ранее СМИ писали, что зимой в Украине температура может опускаться до –20 °C, из-за чего возможны серьёзные перебои с электричеством. Представители украинской власти не раз предрекали, что эта зима будет самой тяжёлой в истории Украины.

