Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести специальные сборы для граждан, состоящих в мобилизационном резерве.

Об этом свидетельствует соответствующий указ, размещённый на официальном портале правовых актов РФ.

Документ предусматривает введение специальных сборов для граждан, состоящих в мобилизационном резерве.

"Направить в 2026 году на специальные сборы граждан России, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил России, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - говорится в указе.

Кроме того, Путин поручил правительству создать перечень объектов, которые будут охранять резервисты.

Отметим, что под упомянутый закон о сборах подпадают не все отслужившие в армии россияне, как во время мобилизации, а только те, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в мобилизационном резерве. Сколько таких людей, точно не известно. В СМИ фигурировала цифра в 100 тысяч, но она не подтверждена. Раньше резервистов можно было привлекать к воинской службе только во время мобилизации или действия военного положения, теперь же это позволено и без таких условий.

Напомним, о привлечении резервистов в РФ впервые заговорили в конце октября на фоне участившихся ударов Украины дальнобойными дронами по объектам инфраструктуры. В ноябре Путин подписал закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов.

