Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум" как компонент Единой информационно-аналитической системы (ЕАИС) "Выборы" путем её модернизации и утвердила порядок её создания.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Одновременно комиссия обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой предусмотреть финансирование для реализации этого проекта, а к зарубежным партнерам - с призывом содействовать созданию АИКС.

Как пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, законодательство обязывает комиссию создать единую автоматизированную систему для выборов и референдумов. При этом средства на запуск полноценной Единой информационно-аналитической системы раньше не выделялись и не заложены в государственном бюджете на 2026 год.

"Учитывая это, комиссия видит наиболее оптимальный вариант создать АИКС "Всеукраинский референдум" как компонент ныне функционирующей ЕАИС "Выборы", которая в этом году была модернизирована и усилена в плане киберзащиты", - сказал Дубовик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе.

