С начала 2026 года минимальный размер пособия по безработице составит 3 900 гривен.

Об этом сообщает Фонд государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Для сравнения: в 2025 году эта сумма составляла 3600 грн.

Правление Фонда также определило перечень граждан, для которых размер материального обеспечения на случай безработицы в 2026 году составит 1650 гривен, тогда как ранее эта сумма равнялась 1500 грн.

Изменения коснулись и верхнего предела выплат. Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составит 8 647 гривен, тогда как раньше он ограничивался 8 000 грн.

Ранее мы подробнее перечисляли какие изменения ждут украинских граждан в 2026 году.

Напомним, в Украине запускают реестр безработных, с чтобы отслеживать тех, кто не хочет работать.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.