Положение украинских войск на юге страны ухудшается. Подразделения ВСУ испытывают растущее давление и вынуждены отступать на отдельных участках.

Об этом пишет американский телеканал CNN.

Выводы о тяжёлой ситуации телеканал сделал на основании данных об обстановке под Гуляйполем. Украинский офицер сообщил изданию, что бои там носят интенсивный характер, а противник действует малыми пехотными группами, пытаясь прорваться через наименее защищенные позиции.

Проблемы усугубляются нехваткой пехоты и сложностями с ротацией. Подразделения территориальной обороны, которые долгое время держали позиции, понесли тяжёлые потери и не были своевременно выведены для восстановления.

Аналитики отмечают, что ВСУ всё чаще вынуждены полагаться на дроны, компенсируя дефицит личного состава. Однако в застроенной городской местности это дает меньший эффект, поскольку наступающие группы находят укрытия в подвалах и заброшенных зданиях. Дополнительным фактором называют разрозненное управление на южном направлении и приоритет обороны других участков фронта, из-за чего переброшенные резервы оказались недостаточными и запоздалыми.

В целом ситуация вокруг Гуляйполя, как отмечает CNN, отражает системные проблемы в ВСУ: протяжённую линию фронта, дефицит людей и необходимость делать жёсткий выбор, какие районы удерживать, а где рисковать прорывами.

Ранее западные обозреватели предположили, что россияне наступают уже к западу от Гуляйполя.

Напомним, в РФ заявляют о полном захвате города, однако ВСУ это отрицают.