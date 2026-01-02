В столице Украины в ручье Сырец возле посольства США обнаружен труп.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры с места событий.

По данным пабликов, девушка стала жертвой изнасилования после чего была убита.

В то же время правоохранители сообщают, что причины гибели выясняются, но предварительно "признаков насильственной смерти обнаружено не было".

Ранее в киевской гостинице нашли труп атташе посольства США.

Также стало известно, что в озере под Житомиром спасатели нашли тела двух супругов.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

