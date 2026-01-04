Анархисты подожгли электростанцию на юго-западе Берлина. Из-за этого вчера произошло масштабное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

По информации издания, ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан".

Из-за её действий без света и отопления остались 45 тысяч домохозяйств и 2 тысячи предприятий.

Как сообщает газета, эта группировка уже не раз поджигала объекты инфраструктуры.

"Считается, что эта крайне левая группа была основана в 2011 году, и с тех пор в Берлине и Бранденбурге неоднократно совершались поджоги от имени "Группы Вулкан". Также утверждается, что они дважды атаковали электроснабжение завода Tesla в Грюнхайде — в 2021 и 2024 годах", - говорится в материале.

Ранее мы писали, что в Непале подожгли самый большой в Азии дворец правительства. Здание было полностью охвачено огнём - его даже не пытались тушить.

Перед этим же в Лондоне произошло несколько поджогов, связанных с премьер-министром Британии Киром Стармером. В их организации изначально подозревали украинца.