С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото. Этот доход сопоставим с размером суверенных резервов, замороженных в Европе, которые составляют 244 миллиарда долларов.

Такие подсчеты произвело агентство Bloomberg.

"Увеличение стоимости золота восстанавливает большую часть утраченного финансового потенциала России, даже если это не возвращает заблокированные активы. В то время как ценные бумаги и наличные деньги, иммобилизованные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото по-прежнему может быть монетизировано в случае необходимости", - прокомментировало ситуацию издание.

РФ заявляет, что ее международные резервы на конец прошлого года достигли 755 миллиардов долларов, включая 326,5 миллиарда в золоте.

В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, показав самый сильный годовой рост с 1979 года. Одной из причин рекордного подорожания эксперты называли тайные закупки драгметалла Китаем.

В декабре мы сообщали, что российский рубль по итогам года вошел в пятёрку самых высоких по доходности активов после платины, серебра, палладия и золота.