Такси Uklon сообщает, что с 22 января будет работать по ночам в 19 городах, включая Киев, Львов и Ужгород.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с постановлением правительства о преодолении последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Чтобы у тебя была возможность добраться до пунктов несокрушимости, обогрева, связи или других жизненно важных локаций, теперь мы работаем круглосуточно в таких городах: Белая Церковь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кременчуг, Кропивницкий, Львов, Луцк, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы", - заявили в компании.

Однако только в Киеве можно будет находиться на улице без специального пропуска, так как в столице блэкаут и разрешено передвигаться ночью в пункты несокрушимости.

Отметим, что такси Bolt тоже работает по ночам.

Ранее МВД обнародовало правила передвижения во время комендантского часа.

Подробнее о новых правилах комендантского часа мы писали в отдельном материале.