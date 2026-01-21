Арестованы 118 миллионов гривен на счетах компаний, которые вносили залоги за фигурантов дела "Мидас".

Об этом заявил первый заместитель главы Госфинмониторинга Богдан Корольчук во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения.

По его словам, Госфинмониторинг выявил нарушения, передал соответствующую информацию в Национальное антикоррупционное бюро , после чего эти средства были арестованы. В ходе проверки установлено, что компании были задействованы в схемах по внесению средств в качестве залогов за фигурантов уголовного производства.

"В рамках исследования всех цепочек и всех залогов мы приняли решение об остановке 118 миллионов гривень. И сейчас на них накладывается арест антикоррупционного бюро", - заявил Корольчук.

На уточняющий вопрос главы ВСК Алексея Гончаренко Корольчук пояснил, что речь идет о средствах, которые остались на счетах компаний, внесших залог, после его выплаты. В то же время Корольчук отметил, что не знает, почему в этом случае не сработала система по подозрительным операциям. Ведь, к примеру, компания, которая суммарно внесла 37 млн грн залога, имела всего 1000 грн уставного капитала. Более того, по данным ВСК, она не проводила никакой уставной деятельности.

Напомним, на посвященное коррупции заседание ВСК не привезли бизнесмена Игоря Коломойского из-за подготовки на него покушения.

Ранее Гончаренко заявил, что Рада хочет допросить Коломойского по делу о хищениях во время войны.





